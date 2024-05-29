Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti

2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu uyarınca ana babalarının çalışıp çalışmadığına, prim borçları olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaşına kadar tüm çocuklar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabiliyorlar. Yaş sınırı lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim mezunlarında ise 25 olarak uygulanıyor.

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Genel sağlık sigortası (GSS) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren herkes için zorunlu hale getirildi. Herhangi bir işte çalışmayanlar ve sosyal güvencesi bulunmayanlar için de GSS tescili yapılıyor. Bu kişilerin her ay 600,08 TL prim ödemesi gerekiyor. Ödeme gücü olmayanlar ise gelir testi yaptırdıklarında hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

REKLAM MEZUN OLANLARA 2 YIL SAĞLIK HİZMETİ Önceki yıllarda gençler okullarından mezun olduktan sonra sigortalı olarak bir işe girmemişlerse ya prim ödemek, ya da gelir testine girerek ailesinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olduğunu belgelemek zorunda kalıyordu. Hemen prim ödemek zorunda kalmaları hem gençleri, hem de ailelerini zor durumda bırakıyordu. 2016 yılında yapılan kanun değişikliğiyle gençlere mezuniyetten sonra iki yıl bedava sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanındı. Böylece gençler iş buluncaya kadar iki yıllık zaman kazandı.

YAŞ SINIRINA DİKKAT! Bu yıl haziran ayında liseyi veya üniversiteyi tamamlayan bir genç, iki yıl boyunca GSS primi ödemek zorunda olmayacak. Ancak, GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alma hakkı yaş haddini aşamaz. Mezuniyetten sonra iki yıl için sağlanan GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alma hakkı, yaş sınırının doldurulduğu tarihte sona erer. REKLAM Örneğin, bu yıl haziran ayında liseden mezun olan 1 Eylül 2005 doğumlu olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl dolmamasına rağmen 31 Ağustos 2025 tarihine kadar sağlık hizmeti alabilecek. Üniversiteden 14 Haziran 2024 tarihinde mezun olan 14 Ağustos 2003 doğumlu 22 yaşındaki genç de mezuniyet tarihini izleyen 2 yıl boyunca, yani13 Haziran 2026 tarihine kadar prim ödemeden sağlık hizmeti alabilecek.

GELİR TESTİ YAPTIRIN Mezun olduktan sonra iki yıl içinde bir işe giremeyen veya yaş sınırını dolduranların, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için ayda 600,08 TL GSS primi ödemesi gerekiyor. GSS tescili isteğe bağlı değil zorunlu olarak yapılıyor. Ancak, ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerden prim alınmıyor. GSS primlerinin devlet tarafından karşılanabilmesi için SGK tarafından gönderilen GSS tescil tebligatından itibaren bir ay içinde gelir testi başvurulması gerekir. SGK’nın tescil tebligatının ulaşmasında gecikme yaşanması ihtimaline karşı, tebligat beklenmeden, yaş haddi veya 2 yıllık süreden hangisi önce dolarsa o tarihte gelir testi başvurusu yapmakta fayda bulunuyor.

Gelir testi başvurusunu sonradan da yapabilirsiniz. Ancak, gelir testi yapılıncaya kadar doğan GSS prim borçlarını ödemek zorunda kalırsınız. Zaman zaman çıkartılan kanunlarda GSS prim borçlarının faizleri için ödeme kolaylığı getiriliyor. Borcun anaparası ise hiçbir şekilde affedilmiyor. Bu nedenle gelir testini ihmal etmemek gerekir. REKLAM Yapılan gelir testinde 2024 yılı için hane içinde kişi başına gelirin 6.667,50 TL’den az olması halinde prim ödenmiyor. GELİR TESTİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?