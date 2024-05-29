Kars'ta, Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde, kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar (64), komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.