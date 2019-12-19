Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

*Türkiye’de her yıl önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle 200 bin kişi yaşamını yitiriyor. Bu kişilerin hasta olmalarının önüne geçilmesi halinde bunun ekonomiye nasıl bir katkısı olur?

*2030 yılı sonrası 65 yaş üstü nüfus iki katına ulaşacak. Bu durum tedavilere ayrılan paylarda nasıl bir değişim anlamına gelir?

*OECD ülkeleri içinde sağlığa en az para harcayan ülkelerden birisi GSYIH’nın yüzde 4’ü ile Türkiye. Türkiye’de yılda kişi başına 1000 dolar sağlık harcaması yapılırken, ABD’nin yıllık sağlık harcama miktarı 11 bin dolar. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?

*Diyabet, tansiyon, obezite gibi çok görülen hastalıkların bütçedeki etkisi nasıl azaltılır?

*Sigara kullanımının yüksekliğinin ve kanserle ilişkisinin erken önlenmesi halinde devletin bundan nasıl bir kazancı olur?

*Aşı yaptırmamanın sonucunda yeniden ortaya çıkacak hastalıklar ekonomiyi sarsabilir mi?

*Tedavilerde aşırı doz ve bilinçsizce kullanılan bazı ilaç ve uygulamalar ne kadarlık kayba neden olur?

* 5-9 yaş çocuk obezitesinin yüzde 35 olduğunu gösteren OECD verileri ışığında bu sorunun ortadan kaldırılması tedavi maliyetlerinde nasıl bir düşüş anlamına gelir?