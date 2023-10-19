Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Prof. Dr. Şener'den Covid- 19 uyarısı: Kış döneminde yaygın ve baskın olacak

        Prof. Dr. Şener'den Covid- 19 uyarısı: Kış döneminde yaygın ve baskın olacak

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de bu kış döneminde solunum yolları viral enfeksiyonları arasında en yaygın ve baskın olarak Covid-19'un görüleceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şener, Türkiye'de bu kış döneminde solunum yolları viral enfeksiyonları arasında en yaygın ve baskın olarak Covid-19'un görüleceğini söyledi.

        "ÇOK KÖTÜMSER OLUR"

        Dünya genelinde viral enfeksiyonların seyrine bakıldığında Covid-19'un dengeleri sarsıcı oranda baskınlığının halihazırda hafiflemediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Ama bu şu demek değil ki; 2-3 yıl öncesinde yaşadığımız gibi Covid-19 enfeksiyonlarında ciddi anlamda hastane yatış oranlarında artış olacak. En azından ülkemiz için böyle bir şey gündemde değil gibi görünüyor. Dünyanın geneline baktığımızda özellikle yaşlı nüfus fazla olan İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkelerde maalesef hastaneye başvuru, yoğun bakıma yatış ve test pozitiflik oranlarında ciddi bir artış var. Türkiye gibi daha genç nüfusa sahip ülkelerde aynı senaryonun olacağını söylemek çok kötümser olur" dedi.

        "COVID ŞU AN BASKIN DEĞİL"

        Covid-19'un şu an baskın olmadığını da hatırlatan Prof. Dr. Şener, "Hastaneye, yoğun bakıma yatış oranlarında ve beklenmeyen ölüm, dolaylı ölümler ya da direkt ölümler anlamında ciddi bir artış olmayacaktır. Türkiye'de solunum yolları viral enfeksiyonlarında acil servise başvuru oranlarında bir artış var ama bunların içerisinde Covid-19 baskın seyrediyor diyemeyiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #koronavirüs
        #Covid-19
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"