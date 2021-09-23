Bebeğe Covid aşısı iddiası! Yanlış aşı iddiasına açıklama geldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dün katıldığı bir televizyon programında tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını belirtti. Bu durumun bebeklerde hiçbir yan etki olmadığını, hatta antikor sağladığını ifade ett. Bu konudaki sonuçların ise ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi. Tartışma yaratan bu sözler üzerine hem Sağlık Bakanlığı hem de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından açıklamaya ilişkin araştırmalar yapılıyor.

KURUGÖL: HEPATİT B AŞISI YERİNE COVID AŞISI YAPILDI

Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Kurugöl, 1 Temmuz tarihinde İzmir dışında bir merkezde, hepatit B aşısı yerine Covid aşısı yapıldığını söyledi. Kurugöl, "Bu yargıya intikal etmiş, sağlık müdürlüğü tarafından soruşturması yapılan bir durum. Kurumlar tarafından incelenmektedir" dedi.

"BEBEĞİ BU SABAH KONTROL ETTİK"

Kurugöl, "Bebeği bu sabah kontrol ettik, yan etki görmedik" diye konuştu.

DR. ERYAZGAN: MÜMKÜN DEĞİL

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Yusuf Eryazgan, "Bebeğe yanlış aşı vurulmuş olması mümkün değil" açıklamasında bulundu.

AHEF: KABUL EDECEĞİMİZ BİR AÇIKLAMA DEĞİL

Konuya ilişkin Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)'ndan da bir açıklama geldi. AHEF'ten yapılan açıklamada, "Bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı yapıldı açıklaması AHEF olarak kabul edeceğimiz bir açıklama değil.

1- Aşılar 10 yıldır barkodla takip edilir. Bakanlık deposundan çıkışı ile kişiye uygulandığı ana kadar bütün gittiği yerlerde barkodla teslim edilir. Barkod sayısı aşı sayısı uyumsuz olduğu an soruşturma açılır, ortada böyle bir soruşturma yok.

2- Covid-19 aşıları ayrı barkod ayrı aşıla denilen bir sisteme tabidir. Yaş grubu açılmadan barkod okunmaz, aşı sayısı barkod sayısı her gün karşılaştırılır.

3- Aile sağlığı merkezlerinde 15 yıldır aşı yapılıyor. Her aşı ayrı kutu ve renktedir. 15 yıllık tecrübeyle biz Sağlık Bakanlığında aşı ile eğitim veren kurumuz böyle bir hata asla yapılmaz. Bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz, bu konuda ilgili mercilere başvurumuzu yaptık" denildi.