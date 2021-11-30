Spor Toto Süper Lig 14. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|11
|3
|0
|29
|11
|18
|36
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|7
|5
|2
|23
|13
|10
|26
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|8
|2
|4
|23
|14
|9
|26
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|14
|7
|3
|4
|20
|17
|3
|24
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|22
|-2
|24
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|14
|7
|1
|6
|20
|16
|4
|22
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|6
|4
|4
|21
|18
|3
|22
|8.GALATASARAY A.Ş.
|14
|6
|4
|4
|19
|17
|2
|22
|9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|20
|18
|2
|20
|10.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|14
|6
|2
|6
|21
|21
|0
|20
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|20
|-2
|18
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|17
|21
|-4
|18
|13.ALTAY
|14
|5
|2
|7
|18
|21
|-3
|17
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|3
|7
|4
|20
|15
|5
|16
|15.GZT GİRESUNSPOR
|14
|4
|4
|6
|12
|12
|0
|16
|16.YUKATEL KAYSERİSPOR
|14
|4
|4
|6
|18
|22
|-4
|16
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|14
|4
|1
|9
|12
|23
|-11
|13
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|2
|5
|7
|13
|20
|-7
|11
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|14
|2
|4
|8
|13
|21
|-8
|10
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|14
|3
|1
|10
|12
|27
|-15
|10
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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