Spor Toto Süper Lig 14. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 14 11 3 0 29 11 18 36 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 7 5 2 23 13 10 26 3.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 8 2 4 23 14 9 26 4.FENERBAHÇE A.Ş. 14 7 3 4 20 17 3 24 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 14 7 3 4 20 22 -2 24 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 14 7 1 6 20 16 4 22 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14 6 4 4 21 18 3 22 8.GALATASARAY A.Ş. 14 6 4 4 19 17 2 22 9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 14 5 5 4 20 18 2 20 10.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 6 2 6 21 21 0 20 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 14 5 3 6 18 20 -2 18 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 14 5 3 6 17 21 -4 18 13.ALTAY 14 5 2 7 18 21 -3 17 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 3 7 4 20 15 5 16 15.GZT GİRESUNSPOR 14 4 4 6 12 12 0 16 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 4 4 6 18 22 -4 16 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 14 4 1 9 12 23 -11 13 18.GÖZTEPE A.Ş. 14 2 5 7 13 20 -7 11 19.KASIMPAŞA A.Ş. 14 2 4 8 13 21 -8 10 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 14 3 1 10 12 27 -15 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI