Puszcza Niepolomice - Warta Poznan karşılaşma önü

Polonya 1.Lig maçında Puszcza Niepolomice ile Warta Poznan, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 6 puanlı Puszcza Niepolomice 3. sırada bulunuyor, Warta Poznan 4 puana sahip ve 8. sırada. Puszcza Niepolomice son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Warta Poznan, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 433 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Puszcza Niepolomice kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Warta Poznan sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Puszcza Niepolomice önceki hafta Legionovia Legionowo mücadelesinde 1-2 kazandı.

Warta Poznan ise Olimpia Zambrow karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Puszcza Niepolomice, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

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