Eski Beyaz Saray yetkilisi konuştu: Putin Trump'a sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyordu

"Putin Trump'a sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyordu" 0:00 / 0:00

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Eski Beyaz Saray yetkilisi Fiona Hill, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde "sürekli bir şeyler açıklamak zorunda kaldığını" söyledi.

Chicago Küresel İlişkiler Konseyi'nde konuşan Hill, "Putin bunu yapmayı sevmezdi" dedi.

Tump döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Rusya işleri kıdemli direktörü olarak görev yapan Fiona Hill, "Putin Trump'ı sevse de olayları çok kez anlatırken Putin'in hayal kırıklığına uğradığını görebiliyordunuz." dedi.

Hill, "Dürüst olmak gerekirse Putin, Biden gibi Transatlantik ilişkilere önem veren; NATO'nun ne işe yaradığını ve Ukrayna'nın nerede olduğunu bilen bir kişinin, sürekli bir şeyler anlatmak zorunda kaldığı birine göre daha iyi bir seçim olacağını düşünüyordu" diye konuştu.