Queretaro - Santos Laguna karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura maçında Queretaro ile Santos Laguna, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. Queretaro 19 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Santos Laguna 28 puanda ve 2. sırada. Queretaro son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santos Laguna son 6 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 596 kodlu maçı oynayanlar; Queretaro galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.00, Santos Laguna galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Queretaro son haftadaki UNAM (Pumas) müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Santos Laguna, Club America karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Queretaro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Queretaro, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Santos Laguna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santos Laguna, 8 gol atarken 9 gol yedi.

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