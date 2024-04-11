Ramazan Bayramı'nda 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DESTEK VERDİ Uygulama noktalarındaki denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Fatih ve Beyoğlu'ndaki denetim noktalarında durdurulan araçlar arandı; araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Özel Harekat polislerinin de hazır bulunduğu denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.