Ramazan İmsakiye 2025: İlk iftar saat kaçta, akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte il il sahur ve iftar saatleri
On Bir Ayın Sultanı' Ramazan 1 Mart Cumartesi günü ilk oruç ile başladı. Sahura kalkıp oruç vazifesini yerine getirenler, iftar saatini beklemeye başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul, İzmir, Ankara il il iftar ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayına özel 81 il Ramazan imsakiyesine 'haberturk.com' üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, "İlk iftar saat kaçta? İşte 1 Mart Ankara, İzmir, İstanbul il il 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar saati...
Ramazan imsakiyesi 2025... Ramazan ayında bekleyiş sona erdi. 1 Mart tarihinde ilk sahurla başlayan on bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 29 gün sürecek. Oruç vazifesini yerine getirenler, bulunduğu ilde akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İlk iftar saati 2025 imsakiye takvimi ile belli oldu. 2025 Ramazan imsakiyesi ile 81 il sahur ve iftar saatleri 'haberturk.com' üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. İşte 1 Mart 2025 iftar ve sahur saatleri...
İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
1 Mart Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatlerine göre;
İstanbul'da ilk iftar vakti 19.01,
Ankara'da ilk iftar vakti 18.47,
İzmir'de ilk iftar vakti 19.11 yapılacak.
2 Mart Pazar İstanbul sahur ve iftar saatleri
Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
İftar Vakti: 19:03
Teravih Namazı Vakti:20:22
2 Mart Pazar İzmir sahur ve iftar saatleri
Sahur (İmsak) Vakti: 06:14
İftar Vakti: 19:12
Teravih Namazı Vakti: 20.28
2 Mart Pazar Ankara sahur ve iftar saatleri
Sahur (İmsak) Vakti: 05.51
İftar Vakti: 18.48
Teravih Namazı Vakti:20.06
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
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