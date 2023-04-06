ADANA KEBAP

Malzemeler

1 kilo tek çekilmiş kıyma

2 yemek kaşığı kadar biber salçası

2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kadar kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kadar kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı: Adana kebap tarifimizi hazırlamak için bir yoğurma kabının içerisine gereken bütün malzemelerimizi alıyoruz. Tercih ettiğimiz kıymamızın orta yağlı olması ve bir kere çekilmiş olması gerekmektedir. Bütün malzemelerimizi aldığımız kabın içerisinde 15 dakika kadar yoğuruyoruz.Eğer yoğurma işlemi bir gece önceden yapılıp, Adana kebap harcımız bir gece buzdolabında beklerse çok daha iyi olacaktır. Olmazsa 1 saat bile olsa dinlendirmenizi öneririz. Hazırladığımız karışımımızı ellerimizi yağlayarak şişlerimize takıyoruz. Fırınımızın ızgara kısmında pişirip, servise sunuyoruz.