'Ramo'da gerilim artıyor!

HABERTURK.COM

'Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde Şerif, Ramo'ya Sibel'in ölüm emrini büyük patronların verdiğini söyledi ve Ramo'yu eski bir arabanın direksiyonuna bağladı. Üzerine bir araba düşmek üzere olan Ramo, tuzaktan kurtulmayı başardı.

Şerif'ten duyduklarının öfkesiyle Ramo, Mazhar'ın karşısına çıktı ancak onu burada başka bir tuzak bekliyordu. Bu sırada alıkonulan Sibel de korku dolu anlar yaşadı. Mazhar ve Ramo'nun karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, Şerif'in elinde olan Sibel'in ve silahların hedefinde olan Ramo'nun nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #PESETMERAMO DEDİ

'Ramo', dün akşam yayınlanan 32. bölümüyle ABC1 20+'da 5.54 izlenme oranı (reyting),10.96 izlenme payı (share),AB'de 3.80 izlenme oranı (reyting),7.82 izlenme payı (share),Total’de 6.53 izlenme oranı (reyting),13.12 izlenme payı (share) elde etti. #PesEtmeRamo etiketi ise Twitter Türkiye'de 9 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

SİBEL YAŞIYOR

Sibel'in ölüm haberiyle sarsılan Ramo, çıkan raporlara rağmen Sibel'in öldüğüne inanmadı. Ramo, Sibel'e dair bir iz bulmak için harekete geçerken, Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı.

Mazhar, Taner'in ölümünden sorumlu oldukları için bunun acısını çıkaracağını söylerken, Sibel'in nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Ramo, Sibel'in alıkonulduğuna dair henüz bir iz bulamadı. Mazhar'ın hayat arkadaşı olarak seyircilerin karşısına çıkan "Dilber" karakteri de bu bölüm dikkat çekti. Dilber karakteriyle Ramo'nun kadrosuna Sitare Akbaş dahil oldu.

"Cehennemine hoş geldin Sibel"

ŞERİF'İN BÜYÜK PATRON OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastanedeki hastabakıcıyı darp ettiği için gözaltına alınan Ramo, nezarethanede Şerif ile ilk karşılaşmasını yaşadı. Mazhar'ın masasına Şerif'in gelmesi, masadakileri de huzursuz etti. Şerif'in gelişi Ramo'daki gerilimi giderek artırırken, asıl büyük sürpriz büyük patronlardan biri olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşandı.

"Kasabamıza yeni Şerif geldi desenize"

'Ramo', Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!