Ramo köşeye sıkıştı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde Ramo, girdiği büyük savaşta planını adım adım uygulamaya başlarken, yaşanan çarpıcı gelişmeler her şeyi alt üst etti. Ramo'nun planıyla Bulgaristan'a doğru yola çıkan paraların çalınması Ramo'yu zor durumda bıraktı. Ramo, çalınan para meselesiyle uğraşırken, Sibel'in başının belada olduğu haberini aldı.

Nehir'in çevirdiği işleri öğrenmek isteyen Sibel, onunla beraber Doğu'nun annesini bulmak için tuttuğu dedektifle buluşmaya gitti. Gittikleri yerde dedektifi ölü halde bulan ikili, uzaktan çekilmiş fotoğraflarını ve üzerine yazılan notu görünce büyük bir panik yaşadı. Notu gördükten sonra Ramo'yu arayarak başının belada olduğunu söyleyen Sibel, arabasına bindiğinde kafasına doğrultulan silah ile büyük bir şok yaşadı. Bir taraftan girdiği savaşın sorunlarıyla uğraşan, diğer taraftan Sibel'in tehlikede olduğunu öğrenen Ramo'nun içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #RAMO'YU KONUŞTU

Ramo, dün akşam yayınlanan 36. bölümüyle Total’de 5.20 izlenme oranı (reyting),11.00 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 4.82 izlenme oranı (reyting),9.93 izlenme payı (share),AB'de 3.22 izlenme oranı (reyting),7.07 izlenme payı (share) elde etti. #RAMO etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun bir süre gündemde yer aldı.

AFET, BÜYÜK GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Hasan'ın bir kızı olduğunu öğrenen Afet, büyük bir yıkım yaşadı. Çiçek'in Hasan'a "baba" diye seslenmesi Afet'i büyük bir şoka uğrattı. Evlilikleri tehlikeye giren Hasan, Afet'e her şeyi anlatmak için çabalasa da gönlünü almayı başaramadı. Hasan'ın bir kızı olduğunun haberi evde de bomba etkisi yarattı. Haberi alan aile büyük bir şaşkınlık yaşarken Hasan, annesinin de sert tepkisiyle karşılaştı.

Afet, büyük gerçeği öğreniyor;

RAMO'YA "ÇİÇEK" SÜRPRİZİ

Ramo, üç büyük patronu da bir araya getirerek hepsini birden yok etmek için bir plan yaptı ancak planını engelleyen beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Babasını görmek için Ramo'nun arabasının bagajına gizlice binen Çiçek, Ramo'nun oyununu bozdu. Çiçek'i son anda fark eden Ramo, planını iptal etmek zorunda kaldı.

Ramo'nun planını Çiçek engelliyor;

RAMO'NUN SEVKİYATINA SALDIRI DÜZENLENDİ

Bulgaristan'a yapılacak olan sevkiyatı planlayan Ramo, ailenin erkeklerini bir araya toplayarak harekete geçti. Çamaşır makineleri ile taşınacak olan paralar hazırlandı. Bulgaristan'a doğru yola çıkan içi para dolu çamaşır makinelerini taşıyan tır, yolda maskeli adamlar tarafından pusuya düşürüldü.

Gerçekleşen saldırıda Ramo'nun güvendiği adamlarından Cemil öldürüldü. Paralar da çalındı. Ramo, Doğu ve Haşmet, tırın pusuya düşürülüp kaza yaptığı yeri incelemeye gitti. Ramo, pusuyu kuranlarla parayı çalanların aynı kişiler olmadığını tespit etti.

Sevkiyata pusu kuruluyor;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!