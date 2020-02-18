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HaberlerTelevizyonRamo'nun 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Ramo'nun büyük kaybı!

Ramo'nun 6. bölüm tanıtımları yayınlandı: Ramo'nun büyük kaybı!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ramo, bu akşam 6. bölümüyle 20.00'de izleyenleriyle buluşacak. İşte Ramo'nun merakla beklenen 6. bölüm tanıtımları...

Ramo dizi
HABERTURK.COM

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 5. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir.

Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Yaşanan kayıp sonucunda Ramo’nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan’ın peşine düşerler. Ceyhan ise Ramo’nun beklemediği bir hamle yapar.

Yavuz ise Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo'nun 6. bölüm tanıtımları:

 

 

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