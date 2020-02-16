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HaberlerTelevizyonAdana halkının Murat Yıldırım sevgisi, Ramo'nun setini durdurdu!

Adana halkının Murat Yıldırım sevgisi, seti durdurdu!

BKM imzalı, Salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicileri aksiyon ve aşk dolu bir dünyanın içine çeken ‘Ramo’ seti, dün Çarşı sahnesindeki çekimler sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Herkesin dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ı görmeye çalıştığı set, bir süreliğine durdu

Ramo dizi
HABERTURK.COM

İlk bölümünden itibaren kısa sürede kendine kemik bir seyirci kitlesi oluşturan ve sosyal medyada çok konuşulan ‘Ramo’, çekimlerin gerçekleştiği Adana’da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Oyuncuların kısa sürede Adana halkıyla sıcak bir iletişim kurduğu dizinin dün Çarşı’da gerçekleşen çekimlerinde Murat Yıldırım izdihamı yaşandı.

‘Ramo’nun başrol oyuncusu Yıldırım’ı görmek isteyenler saatlerce setten ayrılmadı. Kalabalığın giderek artması çekimleri bir süreliğine aksatırken, başarılı oyuncu kendisini görmeye gelenlere selam vererek sahnesine geçti.

Yayınlanan her fragmanının uzun süre Trend Videolar listesinde kaldığı ‘Ramo’nun merakla beklenen yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İŞTE RAMO'NUN 6. BÖLÜM FRAGMANLARI;

 

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