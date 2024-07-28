Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
Real Madrid'de geçen sezon çok az forma şansı bulabilen Arda Güler'in İspanyol devindeki geleceği netleşti.
Real Madrid'de geçen sezon gerek saktlıklar gerekse de Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi nedeniyle çok az şans bulabilen Arda Güler, EURO 2024'te adından söz ettirdi.
Milli futbolcu, sergilediği performansla A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Endrick transferinin ardından İspanyol basını tarafından hakkında kiralık gönderileceği şeklinde haberler yapılan Arda'nın Real Madrid'deki geleceği belli oldu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
Ayrıca haberde, Real Madrid'in Arda'yı kilit bir oyuncu olarak gördüğü ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakılmadığı kaydedildi.
19 yaşındaki geç yıldızın da ayrılığı düşünmediği ve tüm odağının Real Madrid'deki kariyeri üzerine olduğu belirtildi.
Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
ANCELOTTI'DEN ARDA'YA ÖZEL GÖREV
Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yeni bir görev verdi.
19 yaşındaki futbolcunun A Milli Takımımız ile EURO 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan hoca, bitiriciliğine ve asistlerine dikkat çekerek Arda Güler'e futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı.