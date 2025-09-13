Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid, ligin 4. hafta maçında Real Sociedad ile karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, Real Sociedad'ı yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Şu ana kadar çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazanan İspanyol devi, ligde 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Peki Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? Real Sociedad-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...
REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Mallorca maçı, 13 Eylül 2025 Cumartesi bugün TSİ 17:15'te başlayacak.
REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Anoeta Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Genç yetenek Arda Güler, ligin 3. haftasında oynanan Malllorca maçına ilk 11'de çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
Güler'in Real Sociedad karşılaşmasında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.
REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU
3 haftalık mücadelenin ardından Real Madrid, 9 puanla ilk sırada yer alırken, rakip takım ise 2 puanla 16. sırada buluyor.
Real Madrid Lig'deki ilk maçına Osasuna ile çıkmış ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. İkinci hafta maçını Oviedo takımına karşı yapan İspanyol devi, 3-0 müsabakanın kazananı olmuştu. Çıktı son maçta ise Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.
Henüz Lig'de galibiyet hasreti çeken Real Sociedad takımı ise ilk haftada Valencia ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Espanyol karşılaşmasından da 2-2 berabere ayrıldı. Üçüncü maçında Real Sociedad, Oviedo'ya 1-0 mağlup geldi.