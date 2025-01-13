Recep Uçar: Maç sonunda hakemin yüzüne söyledim

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şanssız bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Uçar, "İyi oynadığımız, 1 puan ve fazlasını hak ettiğimiz bir maç oldu. Ana stratejimiz ön alan baskısıyla onları kalemize getirmemekti. Golle başladık, sonra Kramer'in kaçırdığı bir gol var. Duran toplardan çekiniyorduk çünkü 'size' olarak bizden üstün bir takım Fenerbahçe. İkinci yarı oyun mentalimiz değişmedi, bir korner dışında pozisyonda vermedik. Böyle maçları kazanmak için oyuncularıma 'Performans olarak limitlerimizi zorlayacağız ve hataları azaltacağız' dedim. Maalesef Slowik'in 3. golde bir hatası oldu ama onun yüzünden kaybetmedik tabii ki. Fenerbahçe ve Mourinho Hoca'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.