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Regaip Kandili ne zaman? 2020 Bugün mü, yarın mı? Regaip Kandili orucu nedir, ibadetleri neler?

Regaip Kandili, mübarek üç ayların ilk kandili olarak İslam dünyasında idrak ediliyor. Regaip Kandili için hazırlıklarını tamamlarken kandil ibadetlerini ve orucu da araştırıyor. Peki 2020 Regaib Kandili ne zaman?

Regaip Kandili

Regaip Kandili bugün mü, yarın mı? Kandil ne zaman? Regaip Kandili ibadetleri neler? soruları İslam dünyasının gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hicri 1441 ve 1442 yıllarını kapsayan miladi 2020 yılı takviminde Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği bilgisi de yer alıyor. Regaib Kandili, İslam aleminin önemli kandilleri arasında yer alıyor. Regaip Kandili ile ilgili merak edilen bir diğer konu da oruç tutmanun zorunluluğunun olup olmadığı. Regaip Kandili ile ilgili detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 2020

2020 yılının ilk kandili 27 Şubat'ta yani yarın idrak edilecek Regaib Kandili olacak. Regaib Kandili mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının ilk perşembe günü ibadetler idrak edilir. Raceb ayı, 25 Şubat'ta başladı ve 24 Mart'ta sona erecek.

REGAİB KANDİLİ ORUCU VAR MI? KANDİLLERDE ORUÇ TUTULUR MU??

Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.),Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52),pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42),pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

KANDİL GECESİNİN OLDUĞU GÜNDE Mİ, BİR GÜN SONRASINDA MI ORUÇ TUTMALI?

Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubi, el-Cami’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

KANDİL İBADETLERİ NELER?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kandil gecelerinin ibadetleri için şunları söylüyor:

"Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur."

2020 KANDİL GÜNLERİ - DİYANET İŞLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takviminde kandil günleri de yer alıyor. Buna göre, 27 Şubat'ta idrak edilecek Regaib Kandili'nin ardından, 21 Mart'ta Miraç Kandili, 7 Nisan'da Berat Kandili ve 28 Ekim'de de Mevlid Kandili idrak edilecek.

DİYANET İŞLERİ 2020 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

1

R.EVVEL

1442

18

EKİM-2020

PAZAR

........

11

R.EVVEL

1442

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1442

16

KASIM-2020

PAZARTESİ

........

1

C.EVVEL

1442

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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