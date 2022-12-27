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Haberler Futbol Rekor transfer resmen açıklandı... PSV, Cody Gakpo için Liverpool ile anlaştı! - Son dakika spor haberleri
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Cody Gakpo transferi resmen açıklandı!

PSV, Cody Gakpo'nun transferi için Liverpool ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün genel menajeri Marcel Brands ücrete dair bir rakam vermezken söz konusu bonservis bedelinin PSV için rekor niteliği taşıdığını belirtti. Hollandalı yıldızı Manchester United da transfer etmek istemişti

Rekor transfer resmen açıklandı... PSV, Cody Gakpo için Liverpool ile anlaştı! - Son dakika spor haberleri
HABERTURK.COM

Cody Gakpo transferinde mutlu son! Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Manchester United'ın da peşinde olduğu Hollandalı yıldız için PSV ile el sıkıştı.

Eredivisie ekibinden yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyunucun transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gideceği aktarıldı.

Öte yandan genel menajer Marcel Brands ücret konusunda detay vermezken, söz konusu bonservis bedelinin PSV için rekor niteliği taşıdığını ifade etti.

İngiliz basını oyuncunun 45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğunu yazdı. Oyuncu 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Altyapısından yetiştiği Hollanda ekibiyle 159 maça çıkan Gakpo, 55 gol ve 50 asiste imza attı.

CODY GAKPO KİMDİR?

Tam adı: Cody Mathès Gakpo
Doğum tarihi: 7 Mayıs 1999
Doğum yeri: Eindhoven
Yaş: 23
Boy: 1.89
Uyruk: Hollanda, Togo
Mevki: Forvet, sol kanat
Ayak: Sağ
Milli takım performansı: Hollanda | 14 maç | 6 gol
Güncel piyasa değeri: 60 milyon Euro

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