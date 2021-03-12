Reuters

Fransız otomotiv üreticisi Renault, Daimler'deki hisseleri satacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, şirketin Daimler'deki yüzde 1.54 oranındaki hisseyi elden çıkararak, borçlarını azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Daimler'in 72.09 euroluk hisse değeri göz önüne alındığında, Renault'un söz konusu satıştan 1.2 milyar euroya yakın gelir etmesi bekleniyor.

Fransız markadan konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Renault Grubu ile Daimler arasındaki endüstriyel ortaklık değişmedi ve bu finansal işlemden etkilenmedi" denildi.

Fransız otomobil üreticisi ve Japon ortağı Nissan, endüstriyel ortaklıklarını güçlendirmek için 2010 yılında Daimler ile hisse alışverişinde bulunmuştu.

O tarihten beri, Daimler bünyesindeki Mercedes marka otomobil ve hafif ticari araçlarda Renault Grubu'nun güç seçenekleri ve platformları kullanılıyor.