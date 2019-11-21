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Renault ve Dacia, 72 saatlik bir kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg ve Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 versiyonlarında çeşitli indirimler sunuluyor.

Söz konusu 72 saatlik kampanyada, 99 adet Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg 66.900 TL’den, 99 adet Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 ise 85.900 TL’den başlayan devlet hurda teşvikli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, Renault ve Dacia'nın 72 saatlik kampanyasında sıfır faizli alım seçeneği de yer alıyor.