Resimde hangi hayvanı gördünüz? İşte kişilik testi
05.09.2018 - 12:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu resmi gören herkes ilk bakışta farklı canlı görüyor. Kimi kelebeğe odaklanırken, kimi de çekirge görüyor... Resme ilk baktığınızda gördüğünüz ilk canlı aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor! İşte resimli kişilik testi...
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Objelere ya da fotoğraflara verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatıyor.
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Bu resimde ilk bakışta gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. Peki siz resme baktığınızda ilk ne görüyorsunuz?
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AT
Resimde ilk bakışta atı fark ettiyseniz tutkularınızın peşinden koşan bir kişiliğiniz var. At aynı zamanda, evcilleştirilebilen canlılar olduğu için bulunduğu ortama kolay adapte olurken içgüdülerine de kulak verir. Eğer resimde at gördüyseniz oldukça dengeli ve uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. Bunun yanında zorluklara karşı mücadele eden, hırslı ve azimli birisiniz. Ayrıca oldukça detaycısınız. Çünkü at, resimde fark edilmesi en zor hayvan.
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HOROZ
Resimde ilk fark ettiğiniz hayvan horozsa ortamda fark edilme isteğiniz oldukça baskın. Cesur ve çılgın bir karaktersiniz. İddialı tavırlarınızla farkınızı ortaya koyuyorsunuz. Azminiz, çalışkanlığınız ve kararlılığınız sizi ayakta tutuyor. Horozun Çinliler tarafından erdem, sorumluluk, sadakat, cesaret ve güvenin simgesi olduğunu hatırlatalım.
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YENGEÇ
Fark ettiğiniz ilk hayvan yengeç ise, dışa kapalı bir yapınız olmasına rağmen iç dünyanızda yumuşak ve sevecensiniz. Utangaç ve çok hassas olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda aklınızı hem kendiniz hem de başkalarının yararı için kullanmayı istersiniz. Diğer yandan hedeflerinize ulaşmak için her zaman doğrudan bir yol izlemezsiniz. Farklı kişilerin düşünce ve davranışlarına önem verdiğinizden kafanız hep dağılır. Bazı durumlarda iç sesinizi dinlemenizde fayda var.
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PEYGAMBERDEVESİ
Peygamberdevesi gördüğünüz ilk hayvansa, sakin ve sessiz yapınızla ön plandasınız. Kargaşa ve gürültü size göre değil pek. Kendi başına gezmeyi, yürüyüş yapmayı, bir şeyler izlemeyi seversiniz. Ani kararlardan da hoşlanmazsınız. Bir şeye başlamadan önce olayın her boyutunu düşünmeyi tercih edersiniz.
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KURT
Fark ettiğiniz ilk hayvan kurt ise, dışarıdan güçlü ve cesur bir yapınız var. Bunun yanında insanları kendinize çeken bir enerjiye sahipsiniz. Kalabalıkta bile tüm gözleri üzerinize toplarsınız. Ayrıca uyum ve disiplin arasındaki dengeyi kolay kurabilen, oldukça organize bir kişiliğe sahipsiniz. Aile ve arkadaşlarınızı her durumda kollar, kötü günlerinde yanında olursunuz. Rekabetçi oluşunuzu da göz ardı etmemek lazım.
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KÖPEK
Dikkatinizi çeken ilk hayvan köpek ise, sadakat en önemli özelliğiniz. Sevgi dolu ve nazik bir yapınız var. Sevdikleriniz sizin için her zaman önceliğiniz. Onları mutlu etmek için kendinizden ödün verirsiniz. Ancak yakınlarınıza hayır diyememek sizi uzun vadede yıpratabilir.
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KARTAL
Kartal fark ettiğiniz ilk hayvansa, hedefinize ulaşana kadar çok sıkı çalışırsınız. Başarısızlığa uğradığınız her anda şevkiniz kırılsa da ayağa kalkmayı iyi bilirsiniz. Hayattaki zorluklar karşısında sapasağlam durursunuz. Bunun yanında beyniniz diğer kişilerden biraz farklı işler. Uçarı fikirleriniz ve düşüncelerinizle başkalarını şaşırtabilirsiniz. Ancak bazen ayaklarınızın yere basmasında fayda var.
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KELEBEK
Kelebek gördüyseniz karşınıza çıkan her durumu nezaketle kucaklıyorsunuz demektir. Başınıza gelen olumlu ya da olumsuz her şey sizin için aslında bir armağan. Ayrıca çok hassas bir yanınız var. Bulunduğunuz ortamdaki en ufak değişiklik sizi kolayca rahatsız edebilir.. Bununla birlikte, iç güzelliğinizle her yerde parlıyorsunuz ve bulunduğunuz her ortama neşe getiriyorsunuz.
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GÜVERCİN
Eğer güvercin fark ettiğiniz ilk hayvansa, huzur, barış ve uyumun temsilcisi olabilirsiniz. Sizin için sevgi her zaman ön plandadır. Olumlu ve sakin tavırlarınızla sevgi ortamını güçlendirirsiniz. Her şeyin doğal olanını seversiniz.
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İLK BAKIŞTA NE GÖRDÜNÜZ?
Yüz - Elmalar - Oturan adam
Bu görsele ilk baktığınızda hangisini görüyorsunuz? Eğer oturan bir insan görüyorsanız, dengeli bir kişiliğe sahipsiniz. Uyumlu bir yapınız var. Ayağı yere basan kararlar alırsınız.
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Eğer ilk önce bir yüz görüyorsanız, bu sizin kendine inancı güçlü biri olduğunuzu gösterir. Olumsuz şeyleri olumluya çevirmede oldukça yeteneklisiniz.
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Eğer ilk bakışta elma görüyorsanız, neşeli, biraz uçarı bir yapınız olduğunu gösterir. İyimser bir kişiliğiniz var ve çok ciddi işler size göre değildir.
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Yaşlı adam - Genç bir kız
Resme ilk baktığınızda yaşlı bir adam görüyorsanız, sadakat sizin için çok önemli. Sadece insanlara değil, kendi fikirlerinize ve kararlarınıza olan sadakatiniz var. Bulunduğunuz ortamlarda öne çıkıp liderlik edebilirsiniz.
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Genç bir kız görüyorsanız bu resimde, hayata olumlu yönlerinden baktığınız söylenebilir. Size göre her şeyde olumlu bir taraf vardır. Çevrenize pozitif enerji saçarsınız.
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Hangisi inmek, hangisi çıkmak için?
Gördüğünüz iki merdivenden hangisini inmek, hangisini çıkmak için kullanırsınız? Eğer sağdaki merdivenden çıkıp, soldakinden iniyorsanız, günlük hayat şartlarına uyum sağlayan birisiniz. Her sabah aynı saatte kalkıp,evden işe, işten eve yaşayan bir bireysiniz. Size göre her şeyin uygulanması gereken bir kuralı var. Yazlar deniz tatili içindir, kışlar evde zaman geçirmek için...
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Eğer soldaki merdivenden çıkıp, sağdan inmeyi tercih ediyorsanız, çevresinde sürprizli bir kişilik olarak tanınan birisiniz demektir. İnsanlar sizi esprilerinizle, garipsedikleri davranışlarınızla hatırlar. Sizin için hayatta tek bir doğru yoktur, herkesin doğrusu farklıdır.
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Tavşan - Ördek
Bu görsele ilk bakışta ördek görüyorsanız, sakin bir kişiliğiniz var. Fevri çıkışları olmayan, kendi halinde olarak tanınan birisiniz.
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Eğer ilk bakışta tavşan görüyorsanız, agresif tabiatlı bir insansınız. Ne zaman neye ne tepki vereceğiniz ön görülemiyor. İnsanlar sizden biraz çekinir.
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Eğer görsele ilk baktığınızda gördüğünüz görsel hakkında karar veremiyor, bir ördek bir tavşan görüyor ve bu sürekli devam ediyorsa, yaratıcı bir kişiliğiniz var. Çoğu insanın ilk etapta fark edemediği ayrıntıları görebilirsiniz. Ayrıntılar sizin için önemlidir.
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Elma - Bıçak - Kelebek
Bu görselde ilk önce elma görüyorsanız, sağlam duruşlu birisiniz. Hayallerle, ihtimallerle pek işiniz olmaz, bunlara bel bağlamazsınız. Arada bir beklenmedik kararlar alsanız da, çok çabuk toparlanabilirsiniz.
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İlk bakışta görselde kelebek görüyorsanız, çok naif bir kişiliğiniz var. Bu dünya size acımasız ve zalim görünüyor. Kendiniz dışında gelişen olumsuzluklardan, sizi bire bir etkilemese dahi çok yaralanıyorsunuz.
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Ancak bıçak görüyorsanız, geçmişiyle yaşayan birisiniz demektir. Geçmişte olan olumsuzlukları, başınıza gelen talihsizlikleri asla unutamıyor, sürekli düşünüp hayıflanıyorsunuz. İnsanların size nasıl haksızlık ettiği üzerine uzun uzun kafa yoruyorsunuz.
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