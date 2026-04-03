DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

4 Nisan, dünya genelinde sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekmek ve onların haklarını korumak amacıyla ilan edilen önemli bir farkındalık günüdür. Bu özel gün, sahipsiz hayvanların karşılaştığı zorluklara karşı duyarlılığı artırmayı ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak için harekete geçmeyi teşvik eder. Açlık, susuzluk, hastalık ve şiddet gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalan sokak hayvanları, insan desteği olmadan hayatta kalmakta zorlanır.

4 Nisan, bireylerden yerel yönetimlere kadar herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini hatırlatan tarihi bir gündür. Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları, bu özel günde barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri konusunda farkındalık yaratan projelerle sokak hayvanlarının yanında olmaktadır.

4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ MESAJLARI

Bir hayvanın hayatına dokunmak, sadece onu değil, aslında insanlığımızı da iyileştirir. Küçük bir iyilik, büyük bir fark yaratır.

Dünya sadece bize ait değil; onların sessiz çığlığına kulak verelim.