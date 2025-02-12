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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 12 Şubat 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı: İşte 12 Şubat 2025 Resmi Gazete'de alınan kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 12 Şubat Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 12 Şubat 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:06
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        12 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, yönetmeliklerin yanı sıra atama kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        12 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

        YÖNETMELİK

        –– Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 420)

        –– Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2024/10)

        –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        12 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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