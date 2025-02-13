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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 13 Şubat 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

        13 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar yürürlüğe girdi. Ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını etkileyen yönetmelik değişiklikleri de Resmi Gazete'de yer alıyor. Kamu kurumları ve vatandaşlar için önemli bilgiler içeren bu yeni düzenlemeler, Türkiye'nin yönetim politikalarına yön veriyor. İşte 13 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 00:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 00:08
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        1

        Türkiye’nin yönetim mekanizmasında kritik bir role sahip olan Resmi Gazete’nin 13 Şubat 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Günlük hayatı etkileyen önemli düzenlemeler, yeni yönetmelikler ve ekonomik kararlar Resmi Gazete’de yerini alıyor. Adalet, ticaret ve eğitim alanındaki değişiklikler, bireylerden iş dünyasına kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

        –– Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        3

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        13 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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