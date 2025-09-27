Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 27 Eylül 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 27 Eylül Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 27 Eylül 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 27.09.2025 - 00:27 Güncelleme: 27.09.2025 - 00:27
        27 Eylül Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra kurul kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        27 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÖNETMELİK

        –– Gebze Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 13803 Sayılı Kararı

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 13818 Sayılı Kararı

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35612] Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

