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Reuters: ABD, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak

Reuters'ın haberine göre ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yasağın en kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Reuters: ABD Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak
Reuters: ABD Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak
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HABERTURK.COM

Reuters ve Wall Street Journal'ın son dakika haberine göre ABD Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yasağı bugün açıklayacak.

CNN'e konuşan ABD'li Demokrat Senatör Chris Coons da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayabileceğini iddia etti. Coons, "ABD'de ve dünya genelinde doğalgaz fiyatları muhtemelen artacak, ancak bu özgürlüğün bedeli" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela ile anlaşmaya varması sonrasında Rusya'dan petrol ihracatının yasaklandığını açıklayacağı belirtiliyor.

Venezuela lideri Maduro da ABD yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin detay vermekten kaçınmış ancak görüşmelerin "saygılı, samimi ve diplomatik" geçtiğini açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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