Rus işgalinde son yaşananlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 13. gününde devam ederken, 3. tur müzakere görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ukrayna, üst düzey bir Rus generali öldürdüklerini açıkladı, Kremlin ilk kez şartlarını dile getirdi. Dünden bu yana yaşananlar...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı bir kez daha kaçan sivillere saldırmakla suçladı.

Zelenskiy, Moskova'nın sivillerin kaçması için "insani koridorlar" oluşturma teklifini, Rusya veya Belarus üzerinden yapması üzerine reddetti. Moskova'yı "ortaçağ" taktikleriyle suçladı.

Zelenskiy, gece geç saatlerde paylaştığı videoda, "Geri adım atmıyorsun. Geri adım atmıyoruz" diyerek, "kahramanca" direnişin Rusya için "kabus" haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, savaş kazanılana kadar Kiev'de kalacağına söz verdi.

RUS GENERALİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Harkov'da üst düzey bir Rus generalin öldüğünü duyurdu.

Rusya'nın 41. ordusunun ilk komutan yardımcısı olduğuna inanılan Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un askerlerinin öldürüldüğü bildirildi.

3. TUR MÜZAKERELER YAPILDI

Rusya ve Ukrayna heyetleri üçüncü kez masaya oturdu. 4 saat süren müzakerelerin ardından konuşan bir Ukrayna temsilcisi, "Görüşmeden, durumu iyileştiren bir sonuç çıkmadı" dedi.

"İNSANİ YARDIM KORİDORLARI 8 MART'TA AÇILACAK"

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rusya heyeti: "İnsani yardım koridorlarının 8 Mart’ta çalışacağını ümit ediyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler devam edecek." açıklamasında bulundu.

RUSYA'NIN ŞARTLARI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Ukrayna’ya karşı operasyonu durdurmak için şartlarını ilk kez açıkça dile getirdi.

Ukrayna'nın herhangi bir ittifaka katılma hedefini reddetmesi yönünde anayasayı değiştirmesini, yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Rus toprağı olduğunu, ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını isteyen Rusya, bu şartların kabul edilmesi halinde çatışmaları hemen durduracağını vurguluyor.

Rusların ültimatomlarına karşı olduğunu belirten Kiev yönetimi, Ukrayna topraklarında çatışmaların durması, Rus askerlerinin Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarını tamamen terk etmesini istiyor.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ UKRAYNA'DAN KAÇTI

Ukrayna'daki insani kriz, Rus kuvvetleri saldırılarını yoğunlaştırırken, yiyecek, su, ısı ve ilaç giderek daha kıt hale geldikçe derinleşiyor. AB, yaklaşık 1,7 milyon Ukraynalının çatışmalardan kaçtığını ve toplamın 5 milyona ulaşabileceğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, BM müzakere çalışmaları yürütürken, Vladimir Putin'i "Ukrayna'yı vahşileştirme" planı yapmakla suçladı.

İNGİLTERE'NİN KAOTİK POLİTİKASI

Rusya'nın Ukrayna büyükelçisi, Ukraynalıların kendilerini bombaladığını iddia ederek karşılık verdi.

İngiltere İçişleri Bakanı, ülkenin İngiltere'ye sığınan Ukraynalılara yönelik "kaotik politikası" nedeniyle eleştiriliyor, şimdiye kadar sadece 300 kişiye sığınma hakkı verildi.

Zelenskiy bugün İngiltere milletvekillerine video bağlantısı aracılığıyla hitap edecek ve daha fazla silah ve NATO tarafından Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge uygulanmasını talelp etmesi bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanı, ABD ve Avrupa Birliği'nin Moskova'ya yönelik artan baskısına rağmen, Pekin Ukrayna'nın işgalini kınamayı reddetti. Çin'in Rusya ile ilişkisini "demir kaplı" olarak nitelendirdi.