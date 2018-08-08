Reuters: İdlib'in köylerinde halk Türk askerini saldırıları önleyen güvence olarak görüyor
Reuters haber ajansı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinin köylerinden izlenimler aktarıyor ve bölgede görev yapan Türk askerinin köylüler tarafından 'saldırıları önleyen unsur' olarak görüldüğünü söylüyor. Ancak Astana sürecinin çökmesinden endişe eden silahlı muhaliflerin İdlib'e yönelik olası bir harekâta karşılık hazırlık yaptığı da aktarılıyor.
08.08.2018 - 08:44 | Güncelleme:
Reuters haber ajansı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinin köylerinden izlenimler aktarıyor ve bölgede görev yapan Türk askerinin köylüler tarafından 'saldırıları önleyen unsur' olarak görüldüğünü söylüyor.
Khalil Ashawi imzalı Reuters haberinde, İdlib merkezinin yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki El Surman köyünde yaşayan 33 yaşındaki Muhammed El Yusuf'un "Güvenlik konusunda önce Allah'a duacıyız. Sonra ümidimiz Türk askeri" dediği aktarılıyor.
Reuters, "El Surman köyünde sancakta dalgalanan Türk bayrağı buradaki köylüler için Suriye hükümet güçlerinin saldırısını engelleyen bir kalkan gibi" diyor.
Rusya, İran ve Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı İdlib planıyla birlikte, Türk askerleri Şubat ayından bu yana El Surman köyünde görev yapıyor.
Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarından birisi bu köyde bulunuyor. Reuters üç ülkenin anlaşmasından önce Suriye ordusunun El Surman'a yönelik hava operasyonları düzenlediğini ve köy halkının evlerini terk edip kaçtığını belirtiyor ve "Türkiye'nin gözlem noktasını kurmasının ardından El Surmanlılar da köylerine geri dönmüş" diyor.
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Reuters'a konuşan El Surman köylüsü Muhammed El Yusuf, her şeye rağmen Türkiye'nin sağladığı güvenliğin geçici olabileceğinden endişeli. "Herkes endişeli. Rejimin ilerlemeyeceğine dair hiçbir söz verilmedi" diyor El Yusuf.
Suriye ordusu birçok yerleşim yerini silahlı muhalif grupların elinden aldıkça, bu gruplar ve destekçileri de İdlib'e gönderildi.
İdlib'e yönelik büyük bir harekâtın başlatılması riskine karşı uluslararası çevrelerden uyarılar gelmeye devam ediyor.
Birleşmiş Milletler, olası bir İdlib harekâtının 2,5 milyon kişinin evlerini terk ederek Türkiye sınırına akın etmesine yol açabileceğini öngörüyor.
Reuters, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu senaryonun yaşanmaması için çabaladığını ifade ediyor ve Ankara ile Kremlin arasındaki görüşmelerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e İdlib harekâtını kabul edemeyeceklerini söylediğini aktarıyor.
Türkiye, Rusya ve İran arasında üzerinde uzlaşılan ve kısaca Astana süreci olarak adlandırılan Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatı kapsamında Türkiye İdlib'de 12 gözlem noktası kurdu.
Silahlı muhalifler olası harekâta karşı hazırlık yapıyor
Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamalarda Suriye ordusunun İdlib'e yönelik harekât başlatması durumunda Astana sürecinin çökeceği uyarısında bulunmuştu.
İdlib'de yaşayan 33 yaşındaki bir fabrika sahibi olan Halid Daimes, "İdlib'in kaderi gelecek haftalarda düzenlenecek olan konferanslarda belli olacak. Onu bekliyoruz" diyor.
Daimes, "Sadece Türklerin verdiği teminatlara güvenebiliyoruz. Türkleri köy meydanında görmeyi umut ediyorum" diyor.
Ancak İdlib'deki silahlı muhalifler ordunun öyle ya da böyle bir harekât başlatacağına inanıyor.
Reuters'a konuşan Ahrar El Şarika örgütü komutanı Ebu Hatem Şarika, "Rejimin güneybatı harekâtını bitirdikten sonra İdlib'e saldıracağından yüzde 90 eminim. Savaşçılarımızı hazırlamak için çalışıyoruz" dedi.
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