Reyting sonuçları 13 Kasım listesi: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Dünün reyting sonuçları 13 Kasım listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, TRT 1'de Karınca Adam, TV 8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkarken Star TV'de ise yeni dizi Sahipsizler ekrana geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ''Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 13 Kasım Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Sahipsizler, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri dizi ve programların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Kasım reyting sonuçları birincisi.
13 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
13 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI