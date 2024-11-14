Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 13 Kasım Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Sahipsizler, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri dizi ve programların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Kasım reyting sonuçları birincisi.