Reyting sonuçları 16 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ekim Perşembe akşamı Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Cehennem filmi sinemaseverlerle buluştu. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 16 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’de Uzak Şehir dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geldi. Star TV’de ise Cehennem filmi vardı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 16 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...
16 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
16 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI