REYTİNG SONUÇLARI 18 Eylül 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 18 Eylül 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

1 Şurada Paylaş!









Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 18 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. FOX TV'de Bambaşka Biri, Star TV'de Ömer, ATV'de Safir ve TV8'de MasterChef All Star yapımları ekrana geldi. İşte, 18 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları...