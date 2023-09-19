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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 18 Eylül 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 18 Eylül dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede sıraya yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 18 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen; Bambaşka Biri, Ömer, Safir dizileri ve MastrChef Türkiye programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 08:11 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:11
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        Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 18 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. FOX TV'de Bambaşka Biri, Star TV'de Ömer, ATV'de Safir ve TV8'de MasterChef All Star yapımları ekrana geldi. İşte, 18 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları...

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        DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        18 Eylül Pazartesi dünün Total ve AB reyting sonuçları açıklanıyor.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA 14 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 - Masterchef Türkiye

        2 - Safir

        3 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 - Masterchef

        2 - Ömer

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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