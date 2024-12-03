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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları bekleniyor! 2 Aralık 2024 dünün reyting sonuçlarına göre AB ve Total'de hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları 2 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılıyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması ile Total ve AB kategorilerinde birinci olan yapım belli oluyor. 2 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları reyting ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. Peki, Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, MasterChef Türkiye, Kibar Feyzo, G.I. Joe: Snake Eyes reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? İşte, 2 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 03.12.2024 - 07:51
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        Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamaları ile reytniglerde ilk sırada yer alan yapım belli oluyor. Show TV'de Kalpazan, Now’da Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8’de MasterChef Türkiye 2 Aralık Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV’de Kibar Feyzo, ATV’de ise G.I. Joe: Snake Eyes filmleri yayınlandı. İşte, 2 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

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        2 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        2 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        2 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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