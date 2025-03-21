Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Bir Zamanlar İstanbul dizilerinin ve Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TV8’de UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye - Macaristan maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 20 Mart 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...