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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Mart 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Türkiye-Macaristan maçı... Dünün reyting sonuçları ile AB ve Total'de kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 20 Mart 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ile Deliha filmi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye - Macaristan maçı futbolseverlerle buluştu. Ardından ise Survivor yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 20 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 08:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 08:10
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        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Bir Zamanlar İstanbul dizilerinin ve Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TV8’de UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye - Macaristan maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 20 Mart 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

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        20 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        20 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        20 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        20 MART 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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