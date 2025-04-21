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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Nisan 2025: Deha, Teşkilat, Kardelenler... Dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralamasında birinci kim oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluşurken, akşam kuşağında ise birbirinden güzel diziler ve projeler ekranlara geldi. Yapımların reyting savaşı sona ererken ''Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 20 Nisan 2025 Reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 07:37
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        20 Nisan Pazar akşamı Show TV’de Deha, ATV’de Kardelenler, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara gelirken; Kanal D’de Eşref Rüya, Now TV’de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların AB ve Total sıralamasını merak edenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Nisan 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

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        20 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        20 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        20 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        20 NİSAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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