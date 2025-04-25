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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Nisan 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Trabzonspor - Göztepe maçı… AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 24 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, ATV'de Trabzonspor - Göztepe maçı, TV8'de Survivor yapımları yayınlandı. Star TV'de Sahipsizler dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1'de Düşler Bahçesi filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 24 Nisan Perşembe günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:13 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:13
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 24 Nisan Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Trabzonspor - Göztepe maçı, Sahipsizler, Survivor ve Düşler Bahçesi yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Nisan 2025 Reyting sonuçları AB ve Total tablosu...

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        24 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        24 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        24 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        24 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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