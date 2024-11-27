Reyting sonuçları 26 Kasım 2024: Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
26 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Aşk Evlilik Boşanma, MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle seyirciyle buluştu. Annem Ankara dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken Neşeli Günler adlı film de izleyici karşısındaydı. Şimdi tüm gözler Total ve AB reyting sonuçlarına çevrilmiş durumda. İşte, 26 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları...
Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 26 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen; Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Aşk Evlilik Boşanma, MasterChef Türkiye, Annem Ankara, Neşeli Günler yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 26 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
26 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
26 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI