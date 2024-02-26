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        Haberler Spor Basketbol Diğer Ricky Rubio: Akıl sağlığı sorunlarım vardı - Basketbol Haberleri

        Ricky Rubio: Akıl sağlığı sorunlarım vardı

        Uzun yıllardır NBA'de forma giydikten sonra yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle basketbola ara veren İspanyol basketbolcu Ricky Rubio, basketbola Barcelona formasıyla geri döndü. 13 yıl aradan sonra Katalan ekibine geri dönen Rubio, yaşadığı süreci, "Kronik stres geliştirdim ve bunu düzeltmek için zamana ihtiyacım vardı. Depresyon ve anksiyete bozukluğu gibiydi. Akıl sağlığı sorunlarım vardı. Top yeniden elimde ve umarım çok keyif alırım" sözleriyle açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:42
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        "Akıl sağlığı sorunlarım vardı"
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        Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre basketbola ara veren Ricky Rubio, basketbola Barcelona formasıyla geri döndü. 5 Ağustos 2023'te aldığı kararla mental problemler nedeniyle basketbola ara verdiğini açıklayan Ricky Rubio, iyileşme sürecinde Ocak 2024'te Barcelona ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Katalan ekibinin 6 Şubat 2024'te yeniden kadrosuna kattığını duyurduğu tecrübeli oyuncu, kulüp yetkililerinin de olduğu bir basın toplantısı düzenleyerek yaşadığı süreci anlattı.

        Barcelona kulübüne ve İspanya Basketbol Federasyonu'na yaşadığı süreçte kendisine destek oldukları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Rubio, "Barcelona soyunma odası beni inanılmaz bir şekilde kabul etti, bana saygı duyulduğunu hissettim. Aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, yalnız olmadığımı hissettim. Yaşadığım süreçte kronik stres geliştirdim ve bunu düzeltmek için zamana ihtiyacım vardı. Depresyon ve anksiyete bozukluğu gibiydi. Akıl sağlığı sorunlarım vardı. Top yeniden elimde ve umarım çok keyif alırım" şeklinde konuştu.

        "NET BİR HEDEFİM VAR; BASKETBOLDAN KEYİF ALMAK"

        Sezonun geri kalan bölümüyle ilgili de düşüncelerini aktaran İspanyol oyuncu, "Daha fazla düşünmek istemiyorum. Gün gün ilerleyeceğim. Bu sezondan da keyif alabilmek istiyorum. Her şeyi güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Net bir hedefim var; basketboldan keyif almak ve takımın belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

        JOAN LAPORTA: BARCELONA İÇİN HARİKA BİR GÜN

        Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ise yaptığı açıklamada, "Barcelona için harika bir gün. Yönetim kurulumuz adına, seni tekrardan Barcelona'da görme isteğimizi yerine getirdiğin için sana teşekkür etmekj istiyorum. Basketbola olan bağlılığını ve sevgini gösterdin. Gülüşün gözlerimizi kamaştırıyor" şeklinde konuştu.Ricky Rubio, Barcelona'da yeniden 9 numaralı formayı giyecek.

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