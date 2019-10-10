Rihnna'nın Trump'a tepki gösterme gerekçesi ise, Trump'ın Teksas'taki silahlı saldırı ile ilgili, 'akıl hastalığı sorunu' yorumu yapması oldu.

Rihanna, El Paso, Teksas, Dayton ve Ohio'da meydana gelen, 32 kişinin hayatını yitirdiği saldırılarla ilgili, "Kahredici" yorumunu yaptı. Şarkıcı ayrıca, "İnsanlar yasal yollardan satın alınabilen ve savaşlarda kullanılan silahlarla katlediliyor. Bu normal değil. Hiçbir şekilde normal olmamalı" ifadelerini kullandı.

Rihanna, Vogue Dergisi'ne yaptığı açıklamada, saldırının insan derilerinin rengi nedeniyle farklı bir şekilde sınıflandırıldığını söyledi ve "Tümüyle ırkçı" diye konuştu.

Rihanna, "Şu an ABD'deki en akıl hastası kişi görünen o ki başkanın kendisi" eleştirisinde bulundu.