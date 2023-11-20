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        Beşiktaş'ta Ante Rebic rüzgarı!

        Hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta şık bir gole imza atan Ante Rebic'in yükselişi devam ediyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 20.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:31
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        Rebic rüzgarı!
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        Beşiktaş, efsane başkan Süleyman Seba anısına oynanan maçta Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların ligde oynadığı Başakşehir maçında da galibiyeti getiren golün asistini yapan Ante Rebic, Sakarya'da da şık bir golle takımını öne geçirdi.

        Hırvat oyuncu, son haftalardaki yükselişini milli arada da sürdürürken Rıza Çalımbay ile başlayan yeni dönemde de önemli bir koz olacağının sinyallerini verdi.

        SON 4 MAÇTA DA SKORA KATKI

        Rebic, Antalyaspor, Bodo/Glimt ve Başakşehir maçlarında asiste imza atarken Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında gol sevinci yaşadı. Yıldız isim böylece son 4 maçta da skor katkısı vermiş oldu.

        SADECE 3 MAÇTA 11'DE BAŞLADI

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        Rebic, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, ligde ve Avrupa'da 10 maçta süre alırken sadece 2 kez 11'de forma giydi.

        BURAK YILMAZ İDMANDAN GÖNDERMİŞTİ

        Rebic, Gaziantep FK ile oynanacak maç öncesinde yapılan idmanda isteksiz tavırları nedeniyle teknik sorumlu Burak Yılmaz tarafından sahadan salona gönderilmişti. Yıldız isim maç kadrosunda yer alsa da mücadelede forma giymedi.

        SAMSUN'DA YOK

        Performansıyla beğeni toplamaya başlayan Rebic, Samsunspor deplasmanında ise takımla olamayacak. Başakşehir maçında 4. sarı kartını gören Rebic, bu mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak.

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