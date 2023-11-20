İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum... Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 10 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 20 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:08 facebook

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