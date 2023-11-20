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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme!

        Galatasaray yönetimi, sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:30
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        Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

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        29 yaşındaki stoper, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'ın kendisi için ödediği 2.8 milyon euroluk bonservis bedelinin hakkını sonuna kadar verdi.

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        Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takım'da sergilediği performansla da dikkat çeken Abdülkerim, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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        Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ve İtalyan ekiplerinin takip ettiği yıldız savunma oyuncusunu ucuza kaptırmamak için harekete geçti.

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        Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Abdülkerim'e yeni mukavele teklifinde bulunacağı öğrenildi.

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        Yapılacak yeni teklifte Abdülkerim'in maaşında ciddi iyileştirme yapılacağı bildirildi.

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        Galatasaray'dan 2023-24 sezonu için net 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için net 23 milyon 460 bin TL, 2025-26 sezonu için de (1 yıllık opsiyon kullanılırsa) 29 milyon 325 bin TL kazanacak olan Abdülkerim'in yeni maaşının ise en az 45 milyon TL olacağı belirtiliyor.

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        Abdülkerim Bardakcı, cumartesi günü Almanya ile oynanan milli maçta mükemmel bir futbol ortaya koymuştu. Ferdi Kadıoğlu'na nefis bir asist yapan tecrübeli stoper, çıktığı 4 hava topunu kazanırken, yüzde 87 pas isabet oranıyla oynadı.

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        Yıldız oyuncu, şampiyon olarak tamamlanan geçen sezon 33 maçta 2 bin 755 dakika süre alırken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Abdülkerim bu sezon ise 22 resmi maçta 2 gol kaydetti.

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