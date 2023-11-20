Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme!

7 Şurada Paylaş!









Galatasaray'dan 2023-24 sezonu için net 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için net 23 milyon 460 bin TL, 2025-26 sezonu için de (1 yıllık opsiyon kullanılırsa) 29 milyon 325 bin TL kazanacak olan Abdülkerim'in yeni maaşının ise en az 45 milyon TL olacağı belirtiliyor.