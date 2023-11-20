Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme!
Galatasaray yönetimi, sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
29 yaşındaki stoper, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'ın kendisi için ödediği 2.8 milyon euroluk bonservis bedelinin hakkını sonuna kadar verdi.
Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takım'da sergilediği performansla da dikkat çeken Abdülkerim, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ve İtalyan ekiplerinin takip ettiği yıldız savunma oyuncusunu ucuza kaptırmamak için harekete geçti.
Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Abdülkerim'e yeni mukavele teklifinde bulunacağı öğrenildi.
Yapılacak yeni teklifte Abdülkerim'in maaşında ciddi iyileştirme yapılacağı bildirildi.
Galatasaray'dan 2023-24 sezonu için net 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için net 23 milyon 460 bin TL, 2025-26 sezonu için de (1 yıllık opsiyon kullanılırsa) 29 milyon 325 bin TL kazanacak olan Abdülkerim'in yeni maaşının ise en az 45 milyon TL olacağı belirtiliyor.
Abdülkerim Bardakcı, cumartesi günü Almanya ile oynanan milli maçta mükemmel bir futbol ortaya koymuştu. Ferdi Kadıoğlu'na nefis bir asist yapan tecrübeli stoper, çıktığı 4 hava topunu kazanırken, yüzde 87 pas isabet oranıyla oynadı.
Yıldız oyuncu, şampiyon olarak tamamlanan geçen sezon 33 maçta 2 bin 755 dakika süre alırken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Abdülkerim bu sezon ise 22 resmi maçta 2 gol kaydetti.