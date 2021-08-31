HABERTURK.COM

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da faaliyet gösteren Rise X Teknoloji, 1 milyon euro değerlemeyle ise TTAF Elektronik A.Ş.’den yatırım aldı.

Yatırım kapsamında, 10 kişilik ekip için bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, gerekli lisanslar, girişimin elektronik Ar-Ge süreçleri için gerekli olan Osiloskoplar, Güç Kaynakları, 3D Yazıcılar, Hassas ölçüm cihazları, Kalite ve Test Ekipmanları gibi tüm ekipmanlar sağlanırken 300 m2’lik alan Rise X’e tahsis edilecek.

Ayrıca Rise X teknolojinin geliştirmelerini yapabilmesi için 6 bin m2’lik bir üretim parkuru da girişimin hizmetine sunuldu. Bunların yanı sıra teknik personel desteği, proje desteği, finansman desteği de TTAF Elektronik tarafından sağlanacak. Devam eden süreçte TTAF Elektronik’in tüm Ar-Ge süreçleri Rise X Teknoloji tarafından yürütülecek.

Cube Incubation’da katma değeri yüksek projeler geliştirmeyi hedefleyen Rise X, sistem mühendisliği, elektronik donanım tasarımı, gömülü yazılım geliştirme, mekanik üretim, yüksek teknoloji yazılım geliştirme yetenekleri ile entegrasyon ve üretim yeteneklerine sahip bir Ar-Ge şirketi olarak dikkat çekiyor.

Özellikle savunma sistemleri, otomotiv, sağlık ve endüstriyel teknoloji çözümlerinde yabancı kaynak alımlarını minimuma indirerek yerli üretimi ve yerli sanayiyi desteklemeyi amaç edinen girişim, yeni dönemde TTAF Elektronik’le birlikte bu Ar-Ge süreçlerinin üretime dönmesini sağlayarak ihracata yönelik projeler geliştirmeye odaklanıyor.

Rise X Teknoloji Genel Müdürü Reha Atabey Açıkgöz, "TAFF Elektronik’ten aldığımız yatırım, Ar-Ge geliştirmelerimiz için kullanacağımız teknoloji parkuru ve ekipman desteğiyle ülkemiz için küresel arenada kritik öneme sahip alanlarda akıllı çözümler geliştirmeye odaklanacağız. Bu yatırımla Ar-Ge aşamasını gerçekleştirip ve prototip doğrulamalarını yaptığımız projeler TTAF Elektronik tarafında hızla seri üretime geçecek ve devamında iç ve dış piyasaya satışları gerçekleştireceğiz" dedi.