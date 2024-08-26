Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan ve sel nedeniyle 2 can kaybına yol açan şiddetli yağışların bugün de devam edeceği gözlemlendi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, şiddetli sağanağın Ege'nin iç kesimlerinde ve yine Orta-Doğu Karadeniz arasında gerçekleşeceğini belitti. Özel ayrıca yarın sabah İstanbul'da yağış beklendiğini de kaydetti
Yağmurlu günlere girdik fakat özellikle Anadolu’da, kupkuru geçen yazın ardından bu yağmurlar bereketi ve felaketi birlikte getirdi.
Şehirleşmedeki hatalar, yine bir derenin üstü kapatılarak kurulan mahalleler, böylesi uzun süreli yağışlarda maalesef yeniden su altında kalıyor.
Suyun hafızası ile mücadele etmek yerine, yapıları taşkın seviyelerine uygun ve gerekli mesafeler göze alınarak yapabiliriz.
Düz alan yıllar içinde azaldığı için artık akarsu ve dere kıyılarına yerleşiyoruz, yerleştik. Ve şiddetli (Meteorolojide 100 milimetre ve üzeri) yağışlarla birlikte büyük maddi ve manevi kayıplar veriyoruz.
Türkiye’de kuvvetli yağışlar, ülkenin iç, kuzey ve doğu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Hafta sonu yaşanan hava olayları ile toplanan yağmur, Kayseri’de ve Kırşehir’de bölgenin bazı derelerinde suların yükselmesine yol açtı ve toplam 2 insanımız suya kapılarak hayatını kaybetti.
Bugünün riskli yağışları Ege’nin iç kesimlerinde ve yine Orta-Doğu Karadeniz arasında gerçekleşecek.
Denizli, Uşak, Kütahya, Burdur, Isparta ve İzmir’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkileyebilir. Yağışların bu saatten itibaren 19.00-20.00 sularına kadar sürmesini bekliyoruz.
Kastamonu dolayları, Samsun-Bafra arası ve güneyde Anamur’un iç kesimlerinde taşkınlar yaşanabilir. İstanbul’da bugün yağmur yok, yarın sabah ise gün yağmurla başlayacak görünüyor.
İstanbul’da şimdilik uzun süreli sağanak görünmüyor ama yarın özellikle kuzey ilçelerde kuvvetli bir fırtına hücresi oluşabilir.
Sarıyer-Beykoz-Şile ve günlük hayatta bu hafta yağmura yakalanma ihtimalimiz fazla, bir şemsiye bulundurmakta fayda var.
İstanbul’da bu hafta sıcaklıklar 30- 32°C, güneş altında hissedilen 37-38°C’lere yükseliyor. Gelecek günlerde de yakıcı havası bizimle olacak, fakat şehirde yağmur ihtimali de var.
Kuvvetli yağışlı geçmesi beklenen salı gününün ardından, daha zayıf yağmurlar olmak üzere çarşamba ve perşembe günleri de şehirde yağmur görebiliriz. Gölgelerde esen rüzgarlar ise Marmara’yı serinletmeye devam edecek
Ankara’da bugün hava parçalı bulutlu, yarın gün içinde yağmur ihtimali var. Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar oluşurken, Güneydoğu bu hafta çoğunlukla güneşleniyor.