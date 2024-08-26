Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor

        İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan ve sel nedeniyle 2 can kaybına yol açan şiddetli yağışların bugün de devam edeceği gözlemlendi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, şiddetli sağanağın Ege'nin iç kesimlerinde ve yine Orta-Doğu Karadeniz arasında gerçekleşeceğini belitti. Özel ayrıca yarın sabah İstanbul'da yağış beklendiğini de kaydetti

        Giriş: 26.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yağmurlu günlere girdik fakat özellikle Anadolu’da, kupkuru geçen yazın ardından bu yağmurlar bereketi ve felaketi birlikte getirdi.

        2

        Şehirleşmedeki hatalar, yine bir derenin üstü kapatılarak kurulan mahalleler, böylesi uzun süreli yağışlarda maalesef yeniden su altında kalıyor.

        3

        Suyun hafızası ile mücadele etmek yerine, yapıları taşkın seviyelerine uygun ve gerekli mesafeler göze alınarak yapabiliriz.

        4

        Düz alan yıllar içinde azaldığı için artık akarsu ve dere kıyılarına yerleşiyoruz, yerleştik. Ve şiddetli (Meteorolojide 100 milimetre ve üzeri) yağışlarla birlikte büyük maddi ve manevi kayıplar veriyoruz.

        5

        Türkiye’de kuvvetli yağışlar, ülkenin iç, kuzey ve doğu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        6

        Hafta sonu yaşanan hava olayları ile toplanan yağmur, Kayseri’de ve Kırşehir’de bölgenin bazı derelerinde suların yükselmesine yol açtı ve toplam 2 insanımız suya kapılarak hayatını kaybetti.

        7

        Bugünün riskli yağışları Ege’nin iç kesimlerinde ve yine Orta-Doğu Karadeniz arasında gerçekleşecek.

        8

        Denizli, Uşak, Kütahya, Burdur, Isparta ve İzmir’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkileyebilir. Yağışların bu saatten itibaren 19.00-20.00 sularına kadar sürmesini bekliyoruz.

        9

        Kastamonu dolayları, Samsun-Bafra arası ve güneyde Anamur’un iç kesimlerinde taşkınlar yaşanabilir. İstanbul’da bugün yağmur yok, yarın sabah ise gün yağmurla başlayacak görünüyor.

        10

        İstanbul’da şimdilik uzun süreli sağanak görünmüyor ama yarın özellikle kuzey ilçelerde kuvvetli bir fırtına hücresi oluşabilir.

        11

        Sarıyer-Beykoz-Şile ve günlük hayatta bu hafta yağmura yakalanma ihtimalimiz fazla, bir şemsiye bulundurmakta fayda var.

        12

        İstanbul’da bu hafta sıcaklıklar 30- 32°C, güneş altında hissedilen 37-38°C’lere yükseliyor. Gelecek günlerde de yakıcı havası bizimle olacak, fakat şehirde yağmur ihtimali de var.

        13

        Kuvvetli yağışlı geçmesi beklenen salı gününün ardından, daha zayıf yağmurlar olmak üzere çarşamba ve perşembe günleri de şehirde yağmur görebiliriz. Gölgelerde esen rüzgarlar ise Marmara’yı serinletmeye devam edecek

        14

        Ankara’da bugün hava parçalı bulutlu, yarın gün içinde yağmur ihtimali var. Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar oluşurken, Güneydoğu bu hafta çoğunlukla güneşleniyor.

        15
        16
        17
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında