Róisín Murphy İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü sanatçıların konser vereceği 2025 yazında Türkiye’de gerçekleşecek önemli bir konser daha duyuruldu. Elektronik, dans ve pop müziği harmanlayan İrlandalı sanatçı Róisín Murphy’nin kendine has tarzı ve etkileyici sahne performansıyla 19 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacağı açıklandı.

Mark Brydon ile kurduğu Moloko grubuyla dünya çapında ünlenen, ‘Things To Make and Do’ albümüyle global müzik listelerinde yer alan ve son albümü ‘Hit Parade’ ile dünya turuna çıkan Murphy’nin önemli müzik duraklarından biri de İstanbul olacak.

Elektro, dans ve pop müziği harmanlayarak yaptığı müzikle kendi alanının ‘diva’sı kabul edilen Róisín Murphy, sahne şovları, iddialı prodüksiyonları ile dünyada canlı olarak dinlenmesi tercih edilen önemli müzisyenler arasında yer alıyor. Sanatçı, 30 yılı aşkın kariyerinde Ruby Blue, Overpowered, Hairless Toys, Take Her Up to Monto, Róisín Machine, Hit Parade gibi albümler ve kreatif dünyasını özgürce kullandığı güçlü video çalışmaları hayata geçirdi.

.png

“İstanbul ile özel bir ilişkim var”