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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Róisín Murphy İstanbul'a geliyor

        Róisín Murphy İstanbul'a geliyor

        Teatral performansları ve retro-fütüristik sahne estetiğiyle dikkat çeken elektro-pop müziğin dünyaca ünlü ismi Róisín Murphy, Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında 19 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:06
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        Róisín Murphy İstanbul'a geliyor
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        Dünyaca ünlü sanatçıların konser vereceği 2025 yazında Türkiye’de gerçekleşecek önemli bir konser daha duyuruldu. Elektronik, dans ve pop müziği harmanlayan İrlandalı sanatçı Róisín Murphy’nin kendine has tarzı ve etkileyici sahne performansıyla 19 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacağı açıklandı.

        Mark Brydon ile kurduğu Moloko grubuyla dünya çapında ünlenen, ‘Things To Make and Do’ albümüyle global müzik listelerinde yer alan ve son albümü ‘Hit Parade’ ile dünya turuna çıkan Murphy’nin önemli müzik duraklarından biri de İstanbul olacak.

        Elektro, dans ve pop müziği harmanlayarak yaptığı müzikle kendi alanının ‘diva’sı kabul edilen Róisín Murphy, sahne şovları, iddialı prodüksiyonları ile dünyada canlı olarak dinlenmesi tercih edilen önemli müzisyenler arasında yer alıyor. Sanatçı, 30 yılı aşkın kariyerinde Ruby Blue, Overpowered, Hairless Toys, Take Her Up to Monto, Róisín Machine, Hit Parade gibi albümler ve kreatif dünyasını özgürce kullandığı güçlü video çalışmaları hayata geçirdi.

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        “İstanbul ile özel bir ilişkim var”

        2017 ve 2023 yıllarında İstanbul’da iki konser veren sanatçı, “İstanbul ile çok özel bir ilişkim var. Geçmişte harika vakit geçirdim orada. Türkiye’yi çok seviyorum.” demişti.

        Brit, MTV Europe, Meteor gibi dünyaca ünlü müzik ödüllerinde sayısız adaylığı bulunan sanatçı, 2016 yılında AIM Independent Music Awards’te ‘müziğe katkılarından dolayı’ onur ödülünün sahibi olmuştu. Róisín Murphy, 2004 yılında Edison Awards’te ‘’Statues’ albümüyle ‘En İyi Dans’, 1999’da ise ASCAP Pop Music Awards’te ‘Club’ ödülüne layık görülmüştü.

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        #Róisín Murphy
        #Harbiye Açıkhava
        #Paribu
        #konser
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