

New York Times, ülkenin muhaliflerin ve diğer hedeflerin hesaplarını arka planda izlemek için bir Twitter mühendisi Ali Alzabarah ile anlaştığını ve Riyad'da 'trol çiftliği' kurduğunu yazdı. Alzabarah'ın Suudi yönetiminin muhaliflerin Twitter hesaplarına, IP adreslerine, şahsi bilgilere ve telefon numaralarına erişmesini sağladığı belirtildi.

2015'TE TWITTER'DAN KOVULMUŞ

Batılı istihbarat ajanlarının da dikkatini çeken Alzabarah'ın Twitter tarafından Eylül 2015'te kovulduğu, şu anda Suudi hükümeti için çalıştığı kaydedildi.

EKİBİN BEYNİ KAHTANİ

Habere göre 2010'da kurulan ve yüzlerce kişinin çalıştığı ekibin beyni, Prens Muhammed'in çok yakını olan Kaşıkçı cinayeti sonrası görevden alınan Suud el Kahtani idi. Twitter üzerinden muhalif kişileri avlayan sosyal medya uzmanlarının ayda 10 bin Suudi Riyali (3 bin dolar) maaş aldığı ileri sürüldü. Bu kişilerin görevi muhalifleri şahsen taciz etmek ve alevlenen bir muhalif sohbete müdahale edip konuyu dağıtmak olarak tanımlandı.



Haberde ekibin liderlerinin Suudi Arabistan'ın Yemen'e askeri saldırılarına karşı eleştirileri susturmak için bu yazışmaları Twitter'a ‘hassas mesaj' olarak şikâyet etme kararı aldığı da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ