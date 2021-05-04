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Rize'de şoke eden olay! Evlerine giremiyorlar!

Rize'de devam eden kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki apartmanın duvarlarının delinmesine neden oldu. Yatak odasının içi molozla dolarken, yıkım sırasındaki sarsıntılar bina sakinlerini korkuttu. Evlerine giremeyenler, günü sokakta geçirmeye başladı

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Son dakika: Evlerine giremiyorlar - Haberler
Rize'de şoke eden olay! Evlerine giremiyorlar!
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DHA

Rize'nin Yeniköy Mahallesi´nde devam eden kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkımı yapılan binalarda süren çalışmalar, bitişik binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

10 katlı, 35 daireli Yenibirlik Apartmanı sakinleri, 4 gündür devam eden yıkım çalışması sırasında her kepçe darbesini evlerinde hissediyor.

MOLOZLAR YATAK ODASINA GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre yıkım sırasında kopan beton parçaları apartmanda 2 ayrı daireye zarar verdi. Yıkımda kopan bir beton kütlesi birinci katta oturan Demircan Ailesi'nin yatak odasının duvarını delerek odaya girdi.

Gürültünün ardından odaya giren aile karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Apartman sakinlerinin çoğu ise günü dışarıda geçirmeyi tercih ediyor.

"BİNA SALLANIYOR, EVDE DURAMIYORUZ"

Yıkım sırasında evde duramadıklarını söyleyen Seher Bulut, "Yıkım devam ederken evde duramıyorum, çok korkuyorum, bina sallanıyor. Evlerden sabah çıkıyoruz, sonra mecbur girmek zorunda kalıyoruz. 4 gündür bunu yaşıyoruz. Yıkımı devam eden binada çökmeler oldukça bizim ev yıkılıyor zannediyoruz. Bu binanın ardından bir bina daha yıkılacak. Keşke yıkım başlamadan bizim apartmanda yaşayanları tahliye etseydiler, bu korkuyu da yaşamazdık" dedi.

"KORKU YAŞIYORUZ"

Süleyla Uluçay (62) ise, "4 gündür bu korkuyu yaşıyoruz. İş makinesi saat 08.00'da geliyor, biz binadan çıkıyoruz. 12.00'de tekrar girip biraz işlerimizi hallediyoruz. 14.00-15.00 gibi tekrar eve giriyoruz, iftarlıklarımızı hazırlıyoruz. Ev çok fazla sallanıyor, yan taraftaki bina yıkıldıkça evin içine giriyor zannediyoruz. Çok korkuyoruz. Hemen önümüzdeki bina da yıkılacak, biz bu apartmanda nasıl duracağız" ifadelerini kullandı.

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