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        Çaykur Rizespor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 21:47 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:50
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        Çaykur Rizespor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor
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        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, kondisyon çalışmasıyla devam etti. İdman dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

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