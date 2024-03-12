Çaykur Rizespor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, kondisyon çalışmasıyla devam etti. İdman dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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